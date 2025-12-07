ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ ଉଦାହରଣ: ନିଜର କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ କରିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧ, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାର ଲୋକ କଲେ ଏହି କାମ …

ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ ଉଦାହରଣ: ନିଜର କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ କରିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧ

By Jyotirmayee Das

Story OF Friendship: ପଣମାନେ ବନ୍ଧୁତାର ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିବା ଖବର କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି । ଜ୍ଞା ହଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନାଁରେ କରି ବନ୍ଧୁତ୍ଵର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନବୀନ ପଟେଲ ଏବଂ ଗିରିଶ ପଟେଲଙ୍କର । ଉଭୟଙ୍କର ଉପନାମ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତର ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମାର ଥିଲା। ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ନବୀନ ପଟେଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଚାରି ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଣକୃଷି ଜମିକୁ ଚୁପଚାପ୍ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଗିରିଶ ପଟେଲଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ଗିରିଶଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଦଲିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ସମୟ ଲାଗିଗଲା । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିନା କୌଣସି ପତ୍ତୋରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଦଲିଲକୁ ଏକ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରୋବେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ନବୀନ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଗିରୀଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସାରା ରାତି ଏକାଠି ବସି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଚା ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ନୀରବରେ ପରସ୍ପରର ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଏବେ ବି ସମାନ।

୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହି ଗିରୀଶଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଦିନ ପରି ଏକାଠି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନବୀନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମନେ ରହିବ। ନବୀନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହେକ୍ଟର ଅଣକୃଷି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

୨୨ ମଇ ୨୦୧୪ରେ ନବୀନ ଏକ ଦଲିଲ୍ ଲେଖି ଗିରିଶଙ୍କୁ ହେକ୍ଟର ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ, ଜୁନ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ ନବୀନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗିରିଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ଦାବି କରି ନଥିଲେ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ନବୀନଙ୍କ ପରିବାର କହିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ୨୦୨୪ରେ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଗିରିଶ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ଏହା ଏବେ ହେବା ଦରକାର ନଚେତ୍ କେବେ ହେବନି । ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦଲିଲ୍ ଦାବି ଦାଖଲ କଲେ। କୋର୍ଟ ନବୀନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ, ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ, ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ, ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା।

