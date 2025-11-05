ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ICC, ଏହି ୩ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) “ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ” ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୩୪ ରନ କରିଥିଲେ । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ୧୦୯ ରନର ଶତକ ଭାରତର ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ICC ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା।

ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ମନେ ରହିବ। ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୧୫ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ୨୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ସେ ୫୮ ରନ ଏବଂ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ “ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ” ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ICCର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ: ମଧ୍ୟକ୍ରମର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୯୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଜିତ ୧୨୭ ରନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଜେମିମାହ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଆଚରଣ ଏବଂ ସଠିକ ସଟ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା।

ICCର ସମ୍ମାନ: ICC ଦଳ ବିଶ୍ୱର ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ସିଂହୀଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।

ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଭାରତ), ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡଟ୍ (ଅଧିନାୟିକା) (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା), ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ (ଭାରତ), ମାରିଜାନ କାପ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା), ଆଶ୍ ଗାର୍ଡନର (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (ଭାରତ), ଆନାବେଲ ସଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ), ନାଦିନେ ଡି କ୍ଲାର୍କ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା), ସିଦ୍ରା ନୱାଜ (ୱିକେଟକିପର) (ପାକିସ୍ତାନ), ଆଲାନା କିଙ୍ଗ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ), ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) । ଦ୍ୱାଦଶ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନାଟ୍ ସାଇଭର-ବ୍ରଣ୍ଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ) ସାମିଲ ।

 

 

