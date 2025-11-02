ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହା ଲଢ଼େଇ, ବିଜୟ ଲକ୍ଷରେ ମଇଦାନରେ ଓପନର ମନ୍ଧାନା-ଶେଫାଲି, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ୩ ଖେଳାଳି!

ଏ ହେଉଛି ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶେଷରେ ବିଳମ୍ୱରେ ହେଉ ପଛେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହା ମୁକାବିଲା।

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍। ଆଉ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ଲକ୍ଷ ନେଇ ପଡଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଓପନର ମନ୍ଧାନା-ଶେଫାଲି।

ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ରନ୍ ଆସିବ। ଯାହା ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ମୋଡ ଆଜି କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: 

ଶେଫାଲୀ ଭର୍ମା, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), ଅମନଜୋତ କୌର, ରାଧା ଯାଦବ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌର, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: 

ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ (ଅଧିନାୟିକା), ତାଜମିନ୍ ବ୍ରିଟ୍ସ, ଆନେକେ ବୋଶ୍, ଶୁନେ ଲୁସ୍, ମାରିଜାନେ କାପ୍, ସିନାଲୋ ଜାଫ୍ତା (ୱିକେଟକିପର), ଆନେରି ଡର୍କସନ୍, କ୍ଲୋ ଟ୍ରାୟାଁନ୍, ନାଦିନ୍ ଡି କ୍ଲାର୍କ, ଆୟାବୋଙ୍ଗା ଖ୍ୱାକା, ନାଁନକୁଲୁଲେକୋ ମଲାବା।

 

 

