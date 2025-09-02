ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ପାଇଁ ଫିଟୁନି ବାହାଘର ଯୋଗ? ମଙ୍ଗଳବାରରେ କରନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଏହି ଉପାୟ, କଟିଯିବ ସବୁ ବିଘ୍ନ

ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କରୁଛି କି କଲବଲ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ବାଧା ଉଭେଇ ଯିବ ।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ଦେବତା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଯେଉଁଥିରୁ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦିନକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଉପବାସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ। ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରହଦୋଷ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।

ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଜରଙ୍ଗବଳୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ହେତୁ ଏହି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବଜରଙ୍ଗବଳୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଭୟ, ବାଧା ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ।

ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଜଡିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହକୁ ଏକାଠି ରଖେ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ସହିତ ଜଡିତ ଗ୍ରହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅଶୁଭ ଥାଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜାର ଲାଭ

ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉପବାସ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶନି ଦେବ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶନି ଦେବ ନିଜେ ବଜରଙ୍ଗବଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ।

ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାର ଉପଚାର

ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଉପବାସ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ । ଏହି ଦିନ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଲାଲ ଫୁଲ, ଗୁଡ଼, ଲଙ୍କା ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ।

ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ମଲ୍ଲି ତେଲ ଏବଂ ଓଢଣୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି।

