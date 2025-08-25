ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ରାଶିଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ହେବ ସଫଳ, ଚାକିରି-ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଳିବ ସଫଳତା

ଚମକିବେ ଏହି ରାଶି, ଜାଣନ୍ତୁ

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କର୍କଟ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହାର ଜୀବିକା ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ଭୂମି, ରକ୍ତ ଏବଂ ସେନାର ଦାତା।

ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ।

କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିବାଦରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ।

ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିନା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ।

ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେବ। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କାମ ରହିବ।

ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।

ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।

