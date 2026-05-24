ହାତ ଛାଡି ବିଜେପିର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି DMK !
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ ଟାଗୋର, ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବାରୁ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ଡିଏମକେ (DMK) ସହ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ତାମିଲନାଡୁ : ରବିବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ ଟାଗୋର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଡିଏମକେ (DMK) ନେତା ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବିଜେପିର କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଦୟନିଧି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବାରୁ, ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଟାଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ କଠିନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ଡିଏମକେ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ଏଏନଆଇ (ANI) ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା କଂଗ୍ରେସର ମୂଳ ନୀତି ବିରୋଧୀ। ଟାଗୋର କହିଛନ୍ତି, “କଠିନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଡିଏମକେ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ; ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ରହିଆସିଛି। ବିଜେପି ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।”
ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦାୟୀ କରିବା ପରେ ଟାଗୋର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଥିରୁନାଭୁକ୍କରାସର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏମକେ (DMK) କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ଡିଏମକେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଦାୟୀ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏମକେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଡିଏମକେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଡିଏମକେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ କଟୁ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା।” ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଉପରେ ମତ ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ କରିବେ; ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହାହିଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।”