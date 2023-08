News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ବିରେନ ସିଂହ ଙ୍କ ସରକାରକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଏନ୍‌ଡିଏ ସହେଯାଗୀ କୁକୀ ପିପୁଲ୍ସ ଆଲିଏନ୍ସ ସରକାରରୁ ସମର୍ଥନ ଫେରାଇ ନେଇଛି । ରବିବାର ପାର୍ଟି ଏହି ନିଷ୍ପତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ମଣୀପୁରରେ ଗତ ମଇ ମାସରୁ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହିଂସା ଏବଂ ତିନି ମାସ ପରେ ସ୍‌ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଟି ଏହି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ କୁକୀ ପିପୁଲ୍ସ ଆଲିଏନ୍ସରେ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ।

Kuki People’s Alliance withdraws support from Manipur CM Biren Singh’s government.

Kuki People’s Alliance General Secretary WL Hangshing confirms to ANI about emailing the letter to Manipur Governor, withdrawing support from CM Biren Singh’s government. pic.twitter.com/MKD5P65Xls

— ANI (@ANI) August 6, 2023