ମଣିପୁର ହିଂସା ପଛରେ ବିଦେଶୀ ହାତ ଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରେନ୍ ସିଂ; କହିଲେ-ଏହା ପୁର୍ବନିୟୋଜିତ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁର ଜାରି ରହିଥିବା ହିଂସାରେ ବିଦେଶୀ ହାତ ଥିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବିରେନି ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ହିଂସାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥିବା ସେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିରେନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ହିଂସା ପୁର୍ବନିୟୋଜିତ ଭଳି ଲାଗୁଛି ।

ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଆଁମାର ସହ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି । ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ଆମର ୩୯୮ କିଲୋମିଟର ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ । ଆମର ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତଥାପି, କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଦୃଢ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ … ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମନେହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ”

#WATCH | Manipur CM N Biren Singh says, "…We can't deny outside element's hand (in Manipur violence). The political hand is already in. Attempts to attack BJP office were not done by the public, it was done politically…Those who try to take political advantage in such a… pic.twitter.com/CqbwrQ5ecT

