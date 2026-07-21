ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରେତକୁ ଫେରିଲେ ୪୬ ଉଗ୍ରବାଦୀ

ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରେତକୁ ଫେରିଲେ ୪୬ ଉଗ୍ରବାଦୀ
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ୪୬ ଜଣ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ‘ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନା-୨୦୧୮’ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଦଳୁଛି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁର। ହିଂସା ଓ ଉଗ୍ରବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନିଷିଦ୍ଧ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ‘କାଙ୍ଗଲେଇପାକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପିପୁଲ୍ସ ୱାର୍ ଗ୍ରୁପ୍ (କେସିପି-ପିଡବ୍ଲୁଜି)ର ୪୬ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ଇମ୍ଫାଲ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀପୁଖରୀ ଗ୍ୟାରିସନ୍ରେ ଥିବା ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ (ସାଉଥ) ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଏହି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇ. ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂହ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଏକେ ସିରିଜର ରାଇଫଲ, ଇନ୍ସାସ୍ ରାଇଫଲ, ବଖତରବନ୍ଦ ଯାନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ବଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଆରପିଜି (ରକେଟ୍-ପ୍ରୋପେଲ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍) ଲଞ୍ଚର, ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ (ସେଲ୍ଫ-ଲୋଡିଂ ରାଇଫଲ), କାର୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍, .୩୦୩ ରାଇଫଲ, ପିସ୍ତଲ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ଓ ଡବଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁ ପରିମାଣର ଜୀବନ୍ତ କାର୍ତ୍ତୁଜ, ମାଗାଜିନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍, ଡେଟୋନେଟର ଏବଂ ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
‘ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ’ : ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇ. ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମଣିପୁରର ଲୋକ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ନୂଆ ଜୀବନ: ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ୪୬ ଜଣ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ‘ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନା-୨୦୧୮’ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଥିବା ଆଇନଗତ ମାମଲାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାରର ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।