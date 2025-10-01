ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାରେ ରେକର୍ଡ କଲା ଏହି ରାଜ୍ୟ, NCRB ଜାରି କଲା ରିପୋର୍ଟ , ତଥ୍ୟ ଦେଖି ସରକାର ଚକିତ
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୧୪ ହଜାର ୪୨୭ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ
ଇମ୍ପାଲ: ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB) ଦ୍ୱାରା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମଣିପୁର । ୨୦୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତିଗତ ହିଂସା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଣିପୁରରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ସର୍ବାଧିକ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା: ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ମଣିପୁରରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୪ ହଜାର ୪୨୭ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୬୩୧ଟି ମାମଲା ଏବଂ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୫୪୫ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
ମଣିପୁର ପରେ, ଆସାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କେବଳ ଆସାମର ଉତର-ପୂର୍ବରେ ୧୧ ହଜାର ୫୫୨ଟି ହିଂଶାତ୍ମକ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି ମଣିପୁରରେ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନେଇ, କେବଳ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ୩ ହଜାର ୩୩୯ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ନମ୍ବର ଶୂନ ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ କେସ ଫାଇଲ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଠିକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ କେବଳ ୨୦୨୩ରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ।
କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିପୁରରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୧୫୧ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବଂ ୮୧୮ ଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡା ୮୯ ଟି ଅପହରଣ ମାମଲା ଓ ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
୨୦୨୩ ରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ୨୦୧ଟି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୨୪୮ ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ୩୦୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ମାମଲାକୁ ରୋକିରବା ଦିଗରେ ସେତେଟା ଲାଭ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ମେ ୨୦୨୩ମସିହାରୁ ମଣିପୁରରେ କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ୧୪୪ ଧାରା ଲାଗୁ କରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା । ହିଂସାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଶେଷରେ, ୯ ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୨୫ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍.ବିରେନ୍ ସିଂ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ।
ମଣିପୁର ହିଂସାରେ ୨୬୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଘରଛାଡି ପଳାଇଛନ୍ତି ।