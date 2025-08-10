ବିଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ: ଛତିଶଗଡ଼ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ

ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ । ମନୀଷଙ୍କୁ କଲେ କଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ।

ରାୟପୁର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରଜତଙ୍କ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏହି ଖବର। ଶେଷରେ ପୋଲିସକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିଛି ।

90 ଦିନ

ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 90 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ସେହି ନମ୍ବର ଜାରି କରିଥିଲା।

ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଛତିଶଗଡର ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ମନୀଷ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସିମରେ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ କାହାଣୀ । ମନୀଷଙ୍କ ବାପା, ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା, ପେଶାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ।

ରଜତଙ୍କ ଫଟୋ

ସିମ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କଲ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିମ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନୀଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଖେମରାଜ ଦେଖିଲେ ଯେ ରଜତଙ୍କ ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଅଛି।

ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ସହ ମଜା କରୁଛି, ହେଲେ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଭଳି ବଡ଼ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଟିଦାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ମଜାଦାର ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଜତ ପାଟିଦାର ନିଜେ ମନୀଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଏହି ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ

କିନ୍ତୁ ମନୀଷ ଏବଂ ଖେମରାଜ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମଜାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି! ଏହା ପରେ, ପାଟିଦାର ହସି ହସି କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୋଲିସ ପଠାଉଛି। ଏହାର ଠିକ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମନୀଷଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝି ମନୀଷ ଏବଂ ଖେମରାଜ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଫେରାଇ ଦେଲେ।

ପରେ ଖେମରାଜ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଭୁଲ ନମ୍ବର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି, ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି।

