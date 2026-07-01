ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତିକୁ ମିଳିଲା ବଳ; ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଶଙ୍ଖକୁ ବାଏ ବାଏ କରି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଶଶିକାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ସୁବାସିନୀ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସୁବାସିନୀ ସିମୁଳିଆରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସଂସଦକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ୨୦୧୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଧାମନଗରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନଥିଲା ବିଜେଡି। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି ଏକ ବିଜେଡିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ। ଉଭୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଭୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ନା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ସମୟ କହିବ।