ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ

ନବମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରୟାସର ଦାଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏବେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା। ମା’ ଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁଲକିତ ହେଉଛି ଧରଣୀ।ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣରେ ଏଥର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଛି ‘ନବରାତ୍ରି ଦାଣ୍ଡିଆ’।

ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୟାସ ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ୟୁନିଟ୍‌-୩ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ୧୨ତମ ଦାଣ୍ଡିଆ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଛି।

ଆଜି ନବମୀ ଅବସରରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।

ଏହାସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୟାସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଇନଜୀବୀ ବନ ମହାନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର’ର ସମ୍ପାଦକ ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ(ସିଇଓ) ତଥା ପ୍ରୟାସ  ଟ୍ରଷ୍ଟି କୌସ୍ତୁବ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରୀପାଠୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କର, ବିଜେପି ଯୁବ ନେତା ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଯୁବ ସାମ୍ୱାଦିକ ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା: ଏହି ନବମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରୟାସର ଦାଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରୟାସ ସହ ଆଗକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଥା, କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ସାମୂହିକ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ କରି ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ସହ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।

ଦାଣ୍ଡିଆ ମହୋତ୍ସବ: ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ଦାଣ୍ଡିଆ ମହୋତ୍ସବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତ୍ରି ୧୦ରେ ଶେଷ ହେବ।

୭ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୧ଲକ୍ଷ ୬୦ହଜାରର ବର୍ଗଫୁଟ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ୪,୮୦୦ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍‌ରେ ବିରାଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ୩୦ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ୍‌ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଫ୍ଲୋର ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଲଇଡି ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ଉନ୍ନତମାନର ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ଆଲୋକ ମାଳାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ।

ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ୱାଦୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ତମାଖୁ ସେବନ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।

ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ବେଷ୍ଟ କପଲ୍‌, ବେଷ୍ଟ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ କିଡ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

