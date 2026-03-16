Rajyasabha Election: ଆସିଲା ଫଳାଫଳ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ 4 ପ୍ରାର୍ଥୀ; ବିଜେଡିର 8 କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ

Rajyasabha Election: ଆସିଲା ଫଳାଫଳ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ 4 ପ୍ରାର୍ଥୀ; ବିଜେଡିର 8 କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ରେଜଲ୍ଟ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ । ବିଜେପିର ୨ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ୍ କୁମାରଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସିଟରେ ରୋଚକ ଲଢେଇ ହୋଇଛି।
ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପସନ୍ଦ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୧ ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ କମନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନସେର ମନମୋହନ, ସୁଜିତ କୁମାର ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ୩୫, ୩୫ ଓ ୩୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଆସନରେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଭୋଟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ସମାନ ୨୩ ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ ମିଳିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ପସନ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ବିଜେପିର ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ସମର୍ଥିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ରୁ ସଂନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ 2941, ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ 2941, ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 3100, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଙ୍କୁ 3418 ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଙ୍କୁ 2300 ମିଳିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଦିନତମାମ ବିଧାନସଭାର ୫୪ ନଂ ରୁମରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯାଇ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ଭୋଟିଂ ବେଳେ ତମ୍ଭିତୋଫାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ।
କଂଗ୍ରେସରୁ ତିନି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡିରୁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ । ବିଧାୟକ ନବ ମଲ୍ଲିକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପି- ବିଜେଡି । ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବିବାଦ ।
ସେପଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ।