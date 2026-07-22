NEET ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମରାଠା ନେତା

ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମରାଠା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ ପାଟିଲଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ରମାନେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଏବେ ଏହି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମରାଠା ଆରକ୍ଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ ବୁଧବାର ସକାଳୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାଲନା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତରୱାଲି ସରାଟି ଗାଁରୁ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଠାରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚି ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

ଜରାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏହି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଲଢ଼େଇରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଓ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସମର୍ଥନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ।

ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେ ପାଟିଲ କଠୋର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ଯୁବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚଲାଇବା ଭଳି ଘଟଣା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଜରାଙ୍ଗେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଦେଶର ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ନିଜ କଥା ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ ରହିବ? ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ।

ମନୋଜ ଜରାଙ୍ଗେଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗମନ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସରକାର ଉପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାପ ବଢ଼ାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ…

1 of 29,911