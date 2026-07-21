ରେଳ ବିଭାଗ ବେଡସିଟ ଚୋରି କରି କୁର୍ତ୍ତା କରି ପିନ୍ଧିଲେଣି ଲୋକ, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବେଡ୍ସିଟ୍ରୁ ସିଲାଇ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳବାଇର ହଜିଯାଇଥିବା ବେଡ୍ସିଟ୍କୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ୟୁଜର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ରେଳବାଇର ଏକ ବେଡ୍ସିଟ୍କୁ କୁର୍ତ୍ତା ଆକାରରେ ସିଲାଇ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ରଞ୍ଜିତ ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପନିପରିବା କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାଧାରଣ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ନିକଟକୁ ଯିବା ପରେ କୁର୍ତ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା।
ଭିଡିଓରେ ଜୁମ୍ କରିବା ପରେ କୁର୍ତ୍ତାରେ ରେଳବାଇ ବେଡ୍ସିଟ୍ରେ ଥିବା ଭଳି ନୀଳ ଧାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି କୁର୍ତ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଡ୍ସିଟ୍ର କପଡ଼ାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଇପାରେ।
ଭିଡିଓରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁର୍ତ୍ତାରେ ଥିବା ନୀଳ ଧାରକୁ ନେଇ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି।
ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ୟୁଜର ଏହାକୁ ନେଇ ମଜାଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ରେଳବାଇର ବେଡ୍ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଜାଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କୁର୍ତ୍ତା ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେଳବାଇ ବେଡ୍ସିଟ୍ ହଜିଥିବା ଲାଗୁଛି।
ଜଣେ ୟୁଜର ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୨ ଜାନୁଆରୀରୁ ୨୦୨୬ ମେ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏସି କୋଚ୍ରୁ ୪୧.୧୩ ଲକ୍ଷ ବେଡ୍ସିଟ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ, ମୋଟ ୧.୨୭ କୋଟି ଲିନେନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହଜିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ମଜା କରି ଆଇଆରସିଟିସିକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବେଡ୍ସିଟ୍ କିଏ ବିକ୍ରି କଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ମିମ୍ ଓ ମଜାଳିଆ ଟିପ୍ପଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।