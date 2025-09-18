CHARIDHAM

EPFO ​​ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର , ବାସ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା …

EPFO ​​ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ, ୭କୋଟିରୁ ଅଧିକ EPFO ​​ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗଇନ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ତା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ EPFO ​​ଏବେ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେଇଯାଇଛି ।

ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ: ପୂର୍ବରୁ, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂତନ ପାସବୁକ୍ ଲାଇଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଠାରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ଉଠାଣ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପାସବୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପୋର୍ଟାଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।

ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ:ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏଫ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ, ଆନେକ୍ସର-କେ (ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରମାଣପତ୍ର) ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ପିଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏହାକୁ PDF ଫର୍ମାଟରେ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ସରଳ: ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଅବଧି ଏବଂ ବାକି ପରିମାଣର ସଠିକ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ। EPFO ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ରିଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ ଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବିଳମ୍ବର କାରଣ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

 

