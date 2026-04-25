କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା; କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ?
ଶିକ୍ଷା ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରାରେ ଝିଅଙ୍କୁ ପାତରଅନ୍ତର ନୀତିରେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କନ୍ୟା ଯେମିତି ନିଜକୁ ଅବଳା ବା ଦୁର୍ବଳା ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରେତାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ।
ବେଟୀ ବଚାଓ, ବେଟୀ ବଢ଼ାଓ
ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଅଭିଭାବକମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବେଟୀ ବଚାଓ, ବେଟୀ ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହାର ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା
ବେଟୀ ବଚାଓ, ବେଟୀ ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା ପରି କନ୍ୟାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାପାମାଆମାନେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖାତା ଖୋଲି ପ୍ରତି ମାସ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରିମିୟମ ୨୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଖାତା ଖୋଲିବାଠାରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ୨୧ ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେହି ଅର୍ଥରେ କନ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହେଉ ବା ବାହାଘର କରିପାରିବେ।
କନ୍ୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା
ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଝିଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଲାଡ୍ଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କନ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ହରିଆଣାରେ ଆପକି ବେଟୀ, ହମାରୀ ବେଟୀ ଯୋଜନା ଆଦି ରହିଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ଅଭିଭାବକମାନେ ନେବା ଉଚିତ।
କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତ୍ର ବୃତ୍ତି
ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସରକାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଗରିବ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି।