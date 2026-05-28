ମମତାଙ୍କୁ ବାୟ ବାୟ କଲେ ଶାନ୍ତନୁ; ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ି ଟିଏମ୍ସି ଛାଡ଼ିଲେ
କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ ସେନ ଟିଏମ୍ସିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି)ର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶାନ୍ତନୁ ସେନ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଟିଏମ୍ସି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ସେନ୍ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତିି; ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଆଉ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମାମଲା, କଥିତ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ ସେନ ଟିଏମ୍ସିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଟାଣୁଆ ନେତା ଅରୂପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପୂର୍ବର ବିଜୟ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ।
ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କାଉନସିଲର ଦଳୀୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ପରେ ସେମାନେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ନିକଟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା ବାରାସାତର ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କାକୋଲି ଘୋଷ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।