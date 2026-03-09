Train Cancelled: ରେଲୱେର ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲରେ ଗଡ଼ିବନି ଏହି ରୁଟର ଅନେକ ଟ୍ରେନ, ଟିକେଟ ବୁକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ
ଯାତ୍ରାମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲରେ ବାତିଲ ରହିବ ଏହି ରୁଟର ଅନେକ ଟ୍ରେନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ, ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ ଲାଇନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଏ। ଏହା କିଛି ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳପଥର ବିଳାସପୁର ଡିଭିଜନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ହାଓଡ଼ା-ମୁମ୍ବାଇ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନର ବିଳାସପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ସନରେ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ ବିଛାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ
ବିଳାସପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68738/68737 ବିଳାସପୁର-ରାୟଗଡ଼-ବିଳାସପୁର MEMU, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 11 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
ରାୟଗଡ଼ରୁ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68735 ରାୟଗଡ଼-ବିଳାସପୁର MEMU ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 11 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
ବିଳାସପୁରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68736 ବିଳାସପୁର-ରାୟଗଡ଼ MEMU ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 10 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
ରାୟପୁରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68746 ରାୟପୁର-ଗେଭରା ରୋଡ୍ MEMU ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 10 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ଗେଭରା ରୋଡରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା 68745 ଗେଭରା ରୋଡ-ରାୟପୁର MEMU ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 11 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
ରାୟପୁରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନଂ 58204 ରାୟପୁର-କୋରବା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 10 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
କୋରବାରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନଂ 58203 କୋରବା-ରାୟପୁର ପାସେଞ୍ଜର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 11 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
ବିଳାସପୁର ଏବଂ ଗେଭରା ରୋଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନଂ 68734/68733 ବିଳାସପୁର-ଗେଭରା ରୋଡ-ବିଳାସପୁର MEMU ପାସେଞ୍ଜର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 11 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହେବ।
ବିଳାସପୁର ଓ କୋର୍ବା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନଂ 68732/68731 ବିଳାସପୁର-କୋର୍ବା-ବିଳାସପୁର MEMU ପାସେଞ୍ଜର ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବ।
ବିଳାସପୁରରୁ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୨୧୦ ବିଳାସପୁର-ଗେଭରା ରୋଡ୍ ପାସେଞ୍ଜର ୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯିବ।