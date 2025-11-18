ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡମା ନିହତ! ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାର ରଖିଥିଲେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର
କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡମା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ; ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିହତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ କମାଣ୍ଡର ମାଡଭି ହିଡମା (୪୩)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ୪୩ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ୨୦୧୩ ଦରଭା ଉପତ୍ୟକା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦୧୭ ସୁକମା ଆମ୍ବୁସ୍ ସମେତ ଅତି କମରେ ୨୬ଟି ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ।
ହିଡମା ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମାର ପୂର୍ବର୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଏଲଜିଏ ବାଟାଲିୟନ ନମ୍ବର ୧ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା: ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହିଡମାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ରାଜେ ଓରଫ ରାଜାକ୍କା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ହିଡମା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ପିଏଲଜିଏ ବାଟାଲିୟନ ନମ୍ବର ୧ ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ଏକମାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ହିଡମାର ରେକର୍ଡ: ସେ ୨୦୧୦ ଦାନ୍ତେୱାଡା (୭୬ ଜଣ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ସହିଦ)ର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ୨୦୧୩ ଝିରମ ଉପତ୍ୟକା ଗଣହତ୍ୟା (ଶୀର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ୨୭ ଜଣ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ) ପଛରେ ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ୨୦୨୧ସୁକମା-ବିଜାପୁର ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା (୨୨ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ)।