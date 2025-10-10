ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଲେ ମାରିଆ, କହିଲେ ଏ ନୋବେଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କରୁଛି ସମର୍ପିତ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯିଏ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମାରିଆ କୋରିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।

ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ଭେନେଜୁଏଲାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଆମ କାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛୁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଭରସା କରୁଛୁ।”

 

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଭେନେଜୁଏଲାର ନିର୍ଯାତିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି।” ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ନରୱେଜିଆନ୍ ନୋବେଲ୍ କମିଟି ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଏହି ବର୍ଷର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ରୁଷ, ଆଜରବାଇଜାନ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ।

