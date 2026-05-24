ଭାରତ ଆମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାର’: କହିଲେ ଆମେରିକା ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି (Energy), ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରୁବିଓ ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଜାତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରୁବିଓ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଅର୍ଥହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ଆମେରିକା ସର୍ବଦା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ବୋଲି ରୁବିଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମାଜରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି।”
H-1B ଭିସା ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରବାସୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ (ଭାରତ) କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କରାଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପ୍ରବାସ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରୁବିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରୁବିଓଙ୍କ ଏହି ସିଧାସଳଖ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।