ଆରେ ବାପରେ…ଘୋଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା; ଡାଏଟ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଡିଯିବ ହୋସ
ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ପ୍ରାଣୀ ମେଳାରେ ଏକ ଘୋଡା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ପ୍ରାଣୀ ମେଳାରେ ଏକ ଘୋଡା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ନାଗିନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ୬୩.୫ ଇଞ୍ଚ। ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୧ ମାସ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଘୋଡା ମାଲିକ କଣ କହିଲେ:ଘୋଡାଟିର ମାଲିକ ଗୌରୱାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଭଟିଣ୍ଡାରୁ ପୁଷ୍କର ମେଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ପୁଷ୍କର ମେଳାକୁ ୩୦ଟି ଘୋଡା ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତିର। ଘୋଡାଟି, ନାଗିନା, ମାରୱାଡି ପ୍ରଜାତିର।
ନାଗିନା ନାମକ ଏହି ଘୋଡାଟି ପଞ୍ଜାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘୋଡା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତିଛି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ୬୩.୫ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ।
ନାଗିନାର ବୟସ ମାତ୍ର ୩୧ମାସ। ଘୋଡାଟିର ମୂଲ୍ୟ ୫୫ ଲକ୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାଲିକ ଗୌରଭାଇ ତାକୁ ଏତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ନାଗିନାକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ କ୍ରେତା ପାଇବେ।
ନଗିନାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ:ଘୋଡାର ମାଲିକ ଗୌରୱାଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ନାଗିନାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଦିଲବାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ କଳା କାନ୍ତା। ଗୌରୱାଇ ମଧ୍ୟ ନାଗିନାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ନାଗିନାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଚଣା, ସୋୟାବିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍, ଜିଙ୍କ ଏବଂ କପରର ଏକ ସିଝା ମିଶ୍ରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା:ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ଘିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଳାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଲାଇଟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା। ମେଳାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଣୀ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଟ, ଗାଈ ଏବଂ ଘୋଡା ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।