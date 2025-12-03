କାଲି ବର୍ଷର ଶେଷ ମାର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ କରିବେନି ଏହି ଭୁଲ ନଚେତ; ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଲାଗିଯିବ ଗ୍ରହଣ!

Margashirsha Purnima 2025: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପଡୁଛି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ‘ବତ୍ତିସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା’ କିମ୍ବା ‘ବତ୍ତିସି ପୁନମ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସକୁ ‘ଆଗାହନ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଗାହନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, “ମାସାନାମ୍ ମାର୍ଗଶୀରଶୋୟମ୍”, ଅର୍ଥାତ୍, “ମୁଁ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର।” ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାର୍ଗଶୀର ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ରୂପର ପୂଜା କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ତେଣୁ, ମାର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅବତାର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅମୃତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ।

ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ୩୨ ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୌଣସି କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେଶ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଥାଏ।
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ (ଦିବ୍ୟ ସମୟ) ସମୟରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ଆଗାହନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମାର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।)

