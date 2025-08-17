ଡଲଫିନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଗେଲ, ଡଲଫିନ ସାଜିଲା କାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ…

‘ଜେସିକା ରାଡକ୍ଲିଫ’ ନାମକ ଜଣେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଶୋ’ ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରେ ଟାଣି ନେଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଡଲଫିନକୁ ଗେଲ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଡଲଫିନ ନେଇଯାଇଛି ଜୀବନ! ଯାହା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ‘ଜେସିକା ରାଡକ୍ଲିଫ’ ନାମକ ଜଣେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଶୋ’ ସମୟରେ ପାଣି ଭିତରେ ଟାଣି ନେଇ ଏକ ଅର୍କା (ହତ୍ୟାକାରୀ ତିମି) ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକଟକ, ଫେସବୁକ ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।

ଅନେକ ତଥ୍ୟ-ଯାଞ୍ଚକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ଏଆଇ (କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ‘ଜେସିକା ରାଡକ୍ଲିଫ’ ନାମକ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ‘ପାସିଫିକ ବ୍ଲୁ ମାରିନ ପାର୍କ’ ନାମକ କୌଣସି ପାର୍କରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ପାର୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତରଙ୍ଗର ଗତି, ମଝିରେ ଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ବିରାମ ଏବଂ ସ୍ବରର ସ୍ବରଟ୍ଟ ସବୁକିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଜେନେରେଟେଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଫୋର୍ବସ ଏବଂ ଦି ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥାନ୍ତା, ଯେପରିକି ୨୦୧୦ରେ ସିୱାଲର୍‌ଡରେ ଡନ ବ୍ରାଞ୍ଚୋ ଏବଂ ୨୦୦୯ରେ ଆଲେକ୍ସିସ ମାର୍ଟିନେଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ‘ଜେସିକା ରାଡକ୍ଲିଫ’ କାହାଣୀର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ।

ଏପରି ନକଲି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଡନ ବ୍ରାଞ୍ଚୋ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସିସ ମାର୍ଟିନେଜଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ନକଲି କାହାଣୀ ବୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରଖିବା ବିଷୟରେ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। ଭିଡିଓର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଭାବ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

