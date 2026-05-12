ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ : ୮୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ବାହାର କରିବ META
ମେଟା ଆସନ୍ତା ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ୮,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଛୋଟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ଉପରେ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀର ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପଢନ୍ତୁ।
Meta to lay off 8000 employees : ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ ଜଗତରେ ଏଆଇ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
ଫେସବୁକର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା, ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ନିଜର ୮,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଏବେ ମେଟାକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଜୁକରବର୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ କେବଳ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି।
ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସେହି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଜନ ଦର୍ଜନ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରୁଛି।
ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଟାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। କମ୍ପାନୀରେ ଏବେ ‘ଅଲ୍ଟ୍ରାଫ୍ଲାଟ୍’ ଢାଞ୍ଚା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୫୦ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ରେକର୍ଡ ନିବେଶ ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ମେଟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଶେଷ କରି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, କଷ୍ଟମ ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଏଆଇ (AI) ମଡେଲ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ୧୨୫ ରୁ ୧୪୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରେକର୍ଡ ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ (CFO) ସୁସାନ ଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୁସାନ ଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ମେଟାର ଆଦର୍ଶ ଆକାର କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ, ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଏବେ ନାହିଁ। ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା କାରଣରୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ‘ଅର୍ନିଂ କଲ୍’ ପରେ ମେଟାର ସେୟାରରେ ୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ମନୋବଳ ଏବଂ ଏଆଇର ନଜର
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏହି ବିତର୍କ ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ଏଆଇ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜୁକରବର୍ଗ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରର ପରିବେଶ କିଛି ଅଲଗା କଥା କହୁଛି। ମେଟା ‘ମଡେଲ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଇନିସିଏଟିଭ୍’ ନାମକ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟ୍ରାକିଂ ଟୁଲ୍ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କି-ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ (keystrokes), କ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ମାଉସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରଖା ଯାଉଛି। ଏହି କଠୋର ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଆଗାମୀ ଆଉଟଲୁକ
ମେଟାର ଏହି ନୂତନ ରଣନୀତି ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। କମ୍ପାନୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଏଆଇ ଉପକରଣ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ବୃହତ ନିବେଶ ଏବଂ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ମେଟାକୁ ଆଗକୁ କେତେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ମଜାଦାର ହେବ।