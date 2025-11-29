“ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବିବାହକୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରରେ ପରିଣତ କରିଛି”, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯୌତୁକର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ବି.ଭି. ନାଗାରଥନା ଏବଂ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅପରାଧ।
ଭୌତିକ ଲୋଭକୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ: ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି କୋର୍ଟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବିବାହ, ତା’ର ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ, ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସାଥୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କିନ୍ତୁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକର ଲାଳସା, ଯଦିଓ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଉପହାର କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରଦାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭୌତିକ ଲୋଭକୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି।”
ମାମଲା କ’ଣ: ବିବାହର ମାତ୍ର ଚାରି ମାସ ପରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାମିନକୁ ବାତିଲ କରିବା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ “ବିକୃତ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ” ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଏହା ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରମାଣିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଯୌତୁକ ମୃତ୍ୟୁର ବୈଧାନିକ ଧାରଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା।
ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ: ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ‘ଯୌତୁକର ସାମାଜିକ କୁକର୍ମ’ କେବଳ ବିବାହର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରମିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ପରାଧୀନତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯୌତୁକ ହତ୍ୟାର ଘଟଣା ଏହି ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥାର ସବୁଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିନା କୌଣସି ଦୋଷରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । ତାହା ବି ପୁଣି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅତୃପ୍ତ ଲୋଭକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ।’
ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଉଲ୍ଲଂଘନ: କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂଳରେ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଧାରା ୧୪ ଏବଂ ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ସମାନତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ।