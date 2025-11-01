ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ଏଠାରେ କନ୍ୟାର ନୁହେଁ ବରର ହୁଏ ବିଦାୟୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି

ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଝିଅମାନେ

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବିଧତାର ଦେଶ ଭାରତ । ଯାହାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣ ରୀତିନୀତି, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇବେ। ସମାନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆପଣ ବିବିଧତା ପାଇବେ। ବିବାହ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାନ କଥା ଅଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ କନ୍ୟା ଆସେ ଆଉ ବିବାହ ପରେ ବରର ବିଦାୟ ହୁଏ  ।

ବରର ହୁଏ ବିଦାୟୀ: ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଖାସି ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବେଳେ ଏପରି ପରମ୍ପରା ଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଝିଅ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କାରଣ ଏଠାରେ ଝିଅର ନୁହେଁ ବରଂ ବିବାହ ପରେ ବରର ବିଦାୟୀ ହୁଏ । ବାପ ଘର ଛାଡି ଶ୍ଵଶୁର ଘରେ ରହେ ବର । ମେଘାଳୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଖାସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପିତୃସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମାତୃସତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଅଧିକାରକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ।

ସାଣ ଝିଅ ରହେ ଘରେ: ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ବର ପକ୍ଷ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସନ୍ତି  । କିନ୍ତୁ ଖାସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କନିଆଁ ପକ୍ଷ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି  । ସେହିପରି ବିବାହ ପରେ କନିଆଁ ସ୍ଥାନରେ ବରର ବିଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ  । ପୁଅମାନେ ବିବାହ କରି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଝିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ ଯେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ବର ଝିଅ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ…

ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରେ EX କଲେ ଖୁଲାସା, ଏ ହେଉଛି…

ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିପାରିବେ ଝିଅ: ଏଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା। ଖାସି ବ୍ୟତୀତ, ମେଘାଳୟର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜନଜାତି, ଗାରୋ ଏବଂ ଜୈନ୍ତିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖାସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ।

ପାଳନ ହୁଏ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ: ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଲୋକମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଘଟଣା ଘଟେ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାଇବେ।

ଏହି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅବସରରେ ଗିଟାର, ବଂଶୀ ଏବଂ ଢୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ବଜାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବେ।

 

You might also like More from author
More Stories

ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ…

ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରେ EX କଲେ ଖୁଲାସା, ଏ ହେଉଛି…

ପୋଡି ଯାଇଥିବା କୁକରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର…

ଭାରତ ସହ ପଙ୍ଗା ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଫସିଲା…

1 of 13,272