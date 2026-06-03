ଘରେ ନଥିଲେ ସ୍ଵାମୀ, ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପଶିଗଲା ପିଶାଚ, ମହିଳାଙ୍କ ହାତ-ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ସାରା ରାତି କଲା…
ଘରେ ନଥିଲେ ସ୍ଵାମୀ, ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପଶିଗଲା ପିଶାଚ
Woman Assaulted: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସୀହୋର ଜିଲ୍ଲା ବିଲକିସଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟନୀ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ତଥା ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଜବରଦସ୍ତ ହାତ-ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଏବଂ ପାଟି ଚାପି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି।
ସୀହୋର ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଧିନିୟମର ଗମ୍ଭୀର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ବିଲକିସଗଞ୍ଜର ପାଟନୀ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ, ଗତ ମେ’ ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖ ଗାଁକୁ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ହିଁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ, ମହିଳା ଜଣକ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ନକରି କେବଳ ଖିଡ଼ିକି ଲଗାଇ ଶୋଇଥିଲେ।
ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଶୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖାଲିଦ୍ ଖାଁ ଚୁପଚାପ୍ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଏହାର ବିରୋଧ କରି ପାଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସ୍କାର୍ଫରେ ତାଙ୍କ ହାତ-ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ପାଟିରେ ରୁମାଲ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ କଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
ଏହି ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରି ବାହାରୁ ଡାକିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୁରନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ-ଗୋଡ ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୬୪(୧) ସମେତ ଏସସି-ଏସଟି ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି।