ଭଣଜା ପ୍ରେମରେ ଉବୁଡୁବୁ 7 ଛୁଆର ମା’: ସ୍ୱାମୀଠୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର, କହିଲା- “ଛୁଆଙ୍କ ସହ ନାହିଁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ”

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ 7 ସନ୍ତାନର ମାଆ ନିଜ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଭଣଜା ସହ ଫେରା ହୋଇଯାଇଛି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିର ମହାରାଜଗଞ୍ଜ କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ 7 ସନ୍ତାନର ମାଆ ନିଜ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଭଣଜା ସହ ଫେରା ହୋଇଯାଇଛି। ପୀଡିତ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପୁରେ ଅଚଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ରାଜକୁମାର ପାସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମାଳି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଲତିଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖରେ ଗାଁକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରର ଛାତ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ।

ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇ ନାହିଁ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ

ପରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଲତି ହାଇଦରଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବାଇଚା (ମଜରା ଲାହି) ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଭଣଜା ଉଦୟରାଜଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଦେବାଇଚା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଉଦୟରାଜଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଏବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।” ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି

ହତାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ସାତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏପରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ‘ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ’ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।

 

