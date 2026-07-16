ଶନି-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ! ୧୯ ଜୁଲାଇରୁ ଚମକିବ ଏହି ୪ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ଖୋଲିବ ପ୍ରଗତି ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା
ଶନି-ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ! ୧୯ ଜୁଲାଇରୁ ଚମକିବ ଏହି ୪ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ,
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଜୁଲାଇ ମାସର ବାକି ଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ୧୯ ଜୁଲାଇ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ମହାକାଶରେ ଏକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହି ଦିନ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ଡିଗ୍ରୀର ଏକ ‘ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ’ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ୍ମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହ ପରସ୍ପର ସହ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବା ସହ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ୪ଟି ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
କେଉଁ ସବୁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ ଏହି ସମୟ?
ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ଅନେକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ । ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ବିଛା ରାଶି: ଏହି ସମୟରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିବ । ଆୟର ନୂଆ ନୂଆ ଉତ୍ସ ବା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ମକର ରାଶି: କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମକର ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଡିଲ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ । କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗତିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶନିଙ୍କ ଏହି ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଲାଭ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବ ।