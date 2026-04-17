ନିଜ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଆସନ୍ତା ଦେଢ଼ ମାସ ଯାଏଁ ରାଜ୍ କରିବେ ଏହି ରାଶି, ମିଳିବ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲାଭ

By Jyotirmayee Das

Mars Transit: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହର ଗତି ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ବିଶେଷକରି ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ ଟି ରାଶିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ପରିକ୍ରମା କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ରାଶିଫଳରେ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଫଳାଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଗାମୀ ମେ ମାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଆସନ୍ତା ମେ ୧୧ ତାରିଖରେ ନିଜ ରାଶି ମେଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ମଙ୍ଗଳ ସାଧାରଣତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମଙ୍ଗଳର ଏହି ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ମେଷ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ପ୍ରାୟ ୪୫ ଦିନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ​​କ୍ୟାରିଅର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ।

ମେଷ ରାଶି: ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାବ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଚରର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ନିବେଶ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ପାଇବେ।

ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରି ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦିଗନ୍ତରେ ଅଛି।

କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହି ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ନୂତନ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିପାରିବେ।

କନ୍ୟା ରାଶି: କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ବିଶେଷକରି, ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରିବେ।

ଧନୁ ରାଶି: ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଚିହ୍ନିତ କରେ। କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସହଜ କରିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଏହି ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା, ଅବସର ବିନୋଦନ, ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ; ନଚେତ୍…

ଜାଣନ୍ତିକି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ…

JIOର ଦମଦାର୍ ଅଫର୍, ମାତ୍ର ୪୪ ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷେ…

1 of 25,641