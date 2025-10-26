ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ! 7 ଦିନ ପାଇଁ Maruti ଆଣିଲା ଧମାକା ଅଫର୍; ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ତାଲିକାରେ ବାଲେନୋ ବି ସାମିଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଅଫର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ତିନୋଟି ଲୋକପ୍ରିୟ କାର: ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା, ବାଲେନୋ ଏବଂ ଇନଭିକ୍ଟୋ ଉପରେ 1.80 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ଅଫର୍ କେବଳ 7 ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ।

କମ୍ପାନୀ ମୂଳତଃ ଦୀପାବଳି ସେଲର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ଅଫର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଅନେକ ଡିଲର୍ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏହି କାରଗୁଡ଼ିକ କିଣି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।

ମାରୁତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା

କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ 1.80 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 1.50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରିହାତିରେ ପ୍ରାୟ 57,900 ମୂଲ୍ୟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ୱାରେଣ୍ଟି  ସହିତ ଡୋମିନିଅନ୍ ଏଡିସନ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରାହକମାନେ CNG ମଡେଲ୍ ଉପରେ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି।

ମାରୁତି ଇନଭିକ୍ଟୋ

କମ୍ପାନୀ ମାରୁତିର ପ୍ରିମିୟମ୍ MPV ଇନଭିକ୍ଟୋର ଆଲଫା+ ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ 1.40 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିରେ 25,000 ନଗଦ ରିହାତି ଏବଂ 1.15 ଲକ୍ଷ ସ୍କ୍ରାପେଜ୍ ବୋନସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦିଓ Zeta+ ଟ୍ରିମ୍ ନଗଦ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗ୍ରାହକମାନେ 1.15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

ମାରୁତି ବାଲେନୋ

ମାରୁତିର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍, ବାଲେନୋ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାର ଡେଲ୍ଟା AMT ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 1.05 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 55,000 ମୂଲ୍ୟର ଏକ ରିଗଲ୍ କିଟ୍, 20,000 ନଗଦ ରିହାତି ଏବଂ 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 1.02 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ CNG ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଏହି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଅଫର୍ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ବୈଧ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ।

