ଜଲ୍ଦି କିଣନ୍ତୁ ! Maruti Suzuki Ertiga ହେଲା ଶସ୍ତା; ଦୀୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଛାଡ଼, ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଦେବ ଟକ୍କର…

Maruti Suzuki Ertiga ହେଲା ଶସ୍ତା । ଦୀୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଛାଡ଼ । ଡେରି ନ କରି ଏବେ ଜଲ୍ଦି କିଣନ୍ତୁ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏର୍ଟିଗା ବଜାରରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା MPV ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏରିନା ରିଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗା ଏପରି ଏକ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼େ ଯାହାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ GST ଅଧୀନରେ କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି MPVର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି GST ହ୍ରାସ ସହିତ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗାର ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟ 47,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗା ମୂଲ୍ୟ

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 32,000 ରୁ 47,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗା ବର୍ତ୍ତମାନ 8.80 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା GST ହ୍ରାସ ପୂର୍ବରୁ 9.12 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଥିଲା। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗା MPV ର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 12.94 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ 13.41 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଠାରୁ କମ୍।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND vs WI; ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ,…

(VIDEO)112 ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ !…

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମୂଲ୍ୟ

GST 2.0 ହ୍ରାସ ସହିତ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗାର ମାନୁଆଲ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 8.80 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ରୁ 11.83 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ମଧ୍ୟରେ ଅଛି । ପବର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 9.12 ଲକ୍ଷ-12.25 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଥିଲା। ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 32,000 ରୁ 42,000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗାର ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ-ସଜ୍ଜିତ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 11.20 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଏବଂ 12.94 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା 11.61 ଲକ୍ଷ-13.41 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗାର ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଏହେ ହ୍ରାସ ପାଇ 41,000 ରୁ 47,000 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗା ଇଞ୍ଜିନ୍

ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏର୍ଟିଗା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍-CNG ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା VXi CNG ଏବଂ ZXi CNG ଟ୍ରିମ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି MPVCNG ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 40,000 ଏବଂ 42,000 GST ହ୍ରାସ ପରେ 10.76 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ଏବଂ 11.83 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

IND vs WI; ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ,…

(VIDEO)112 ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ !…

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ!…

ଗବେଷଣା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ତଥ୍ୟ, କେବଳ…

1 of 29,212