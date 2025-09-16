୫ ମାସ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁହଁତୋଡ଼, ପାକ୍ ଆତଙ୍କୀ ମାନିଲେ ସତ, ମସୁଦ ଅଜହର ପରିବାର ଧୁଳିସାତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଘଟଣାର କଡ଼ା ବଦଲା ନେଇଛି ଭାରତ।୫ ମାସ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଭିକ୍ଷାରୀ ପାକିସ୍ତାନ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆତଙ୍କୀ ମସୁଦ ଅଜହରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଆତଙ୍କୀ ମସୁଦ ଅଜହରର ପରିବାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ୫ ମାସ ପରେ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱିକାର କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ମସୁଦ ଅଜହରର ନିକଟତର ଲୋକ ମସୁଦ ଇଲିୟାସ କଶ୍ମିରା ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତିି।
ଇଲିୟାସ କହିଛନ୍ତି ୭ ମେ’ ରାତିରେ ମସୁଦ ଅଜହର ପରିବାରର ଲୋକ ବହାଲପୁରରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ରାଲି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କମାଣ୍ଡର ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଲିଆସ୍ କାଶ୍ମିରି ଜୈଶର ପ୍ରଚାର ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମସୁଦ ଅଜହରର ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମସୁଦ ସହିତ ଇଲିୟାସ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ ୱାଶ କରେ। ଇଲିଆସ୍ ମଧ୍ୟ ଏନଆଇଏ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଏକ ଟପ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ନେତା।
ପରିବାରର ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମେ ୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ବାହାଲପୁର ମଦ୍ରାସା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମଦ୍ରାସା ଜୈଶ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ନେତା ମସୁଦ ଅଜହରର। ମସୁଦଙ୍କ ପରିବାରର ୧୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଦ୍ରାସା ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ, ମସୁଦ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲା।
ମସୁଦ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ମସୁଦର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭିଣୋଇ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ମରିଛନ୍ତି।
ସେବେଠାରୁ ମସୁଦ ଅଜହର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ମସୁଦ ଅଜହର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। କେହି ମସୁଦଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିନାହାଁନ୍ତି। ନିକଟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଟିରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନାହାଁନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାସୁଦ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଲୁଚି ରହିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ୨୬ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୯ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ଲସ୍କର ଏବଂ ଜୈଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିବିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।