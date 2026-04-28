ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇଆଲର୍ଟ, ଆତଙ୍କୀ ଆଶଙ୍କା
Railway Track Blast: ଥରିଲା ପଞ୍ଜାବ୍ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜପୁରା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର (DFCCI) ର ରେଳ ଲାଇନରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଥିଲା।
RPF ଏବଂ GRP ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ
ଖବର ପାଇବା ପରେ, ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (RPF), ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ, ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ସନ୍ଦେହଜନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ତେବେ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଭୌତିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଟ୍ରାକଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ,ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୩୭ରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଘଟିଛି।
ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ମିଳିଲା
ସେପଟେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତା ମନ୍ଦିର ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଜାରରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ ସଦୃଶ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ମିଳିବା ପରେ ଗୁରଦାସପୁରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବସ୍ତୁ ମିଳିବା ପରେ, ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଢ଼ି କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୋକାନ ବାହାରେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏସପି ଡିକେ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଜବତ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଖପାଖର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।