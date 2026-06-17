କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା: ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷଜମି, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି
ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ବାନ୍ଦୀପୋରା : ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ବାନ୍ଦୀପୋରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଗମ ଗୁରେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳର ତୁଲେଲ୍ ଘାଟିରେ ଥିବା ତାର୍ତେଇ କିଲୋ ଗାଁରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା (Cloudburst) ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ହଠାତ୍ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ସହ ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ଓ ପଥର ମାଡ଼ି ଆସି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାଫଳରେ ଅନେକ ଆବାସିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶତାଧିକ ଏକର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ଏହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିଜର ପିଲାପିଲି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ ସଞ୍ଜରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାଥୋଇରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା— ଡୋଡା, କିଶ୍ୱାର ଏବଂ ପୁଞ୍ଚ୍ରେ ଚାରୋଟି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ମାହୋର ସବ୍ଡିଭିଜନର ବାଥୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଓ ପଥର-ମାଟି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଏହି ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରିଆସିର ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ କମିଶନର (ଡିଡିସି) କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଅନେକ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ଏବଂ ପଥର-ମାଟି ପଶିଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ। ତେବେ କିଛି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜମା ହୋଇଥିବା ପଥର-ମାଟି ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।”
ଅନ୍ୟପଟେ ଉପ-ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରିଆସିର ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, “ବାଥୋଇ ଗ୍ରାମରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରିଆସି ଡିସିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି।”