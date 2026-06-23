କତାର କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୧୨ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୧୩ ମୃତ, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କଣ କହିଲା?

କତାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କ'ଣ କହିଲା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କତାରର ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୨୨, ୨୦୨୬) ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ‘X’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୋହାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି, “ରବିବାର ରାତିରେ ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କତାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।”

କତାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, “ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଳା ରଙ୍ଗର କାରରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ?…

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ‘ଗଦ୍ଦାରଙ୍କ ଜନକ’, ଏବେ ୬…

“ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାତାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ମୃତକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।”

କତାରର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଦ ବିନ୍ ଶେରିଦା ଅଲ-କାବି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, କତାରର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ବାରଜାନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୬୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ରାସ୍ ଲାଫାନ୍‌ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

କତାର ଏନର୍ଜିର ସିଇଓ କ’ଣ କହିଲେ:

ସାଦ ବିନ୍ ଶେରିଦା ଅଲ୍-କାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ବୈଷୟିକ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଲିକେଜ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦା କିମ୍ବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ।

ପୂର୍ବରୁ, କତାର ଏନର୍ଜିର ସିଇଓ ଅଲ୍-କାବି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀର ବାରଜାନ୍ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୬୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍:

ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କତାରର ରାସ୍ ଲାଫାନ୍ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଆମର ଦୂତାବାସ କତାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୀଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

କଳା ରଙ୍ଗର କାରରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ?…

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ‘ଗଦ୍ଦାରଙ୍କ ଜନକ’, ଏବେ ୬…

‘ରୋହିତ ଶର୍ମା-ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ…

ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼…

1 of 19,311