ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫୪ ଆହତ, ୧୮ ନିଖୋଜ
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ
US-Iran War: ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ କତାର୍ରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କତାର୍ର ‘ରାସ୍ ଲାଫାନ୍’ ସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
‘ବରଜାନ୍’ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
କତାର୍ର ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ‘କତାର୍ ଏନର୍ଜି’ ଅନୁଯାୟୀ, ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ‘ବରଜାନ୍’ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ସହ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ହେତୁ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ।
କତାର୍ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହତ ଏବଂ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କତାର୍ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦନ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇରାନର ଏକ ମିସାଇଲ୍ ‘ରାସ୍ ଲାଫାନ୍’ ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଇରାନର କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିବା କାରଣରୁ କତାର୍ ନିଜର ସପ୍ଲାୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପଠାଇ ପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ କତାର୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା।
କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ବରଜାନ୍’ ପ୍ଲାଣ୍ଟ?
- ବିଶାଳ କ୍ଷମତା: କତାର୍ ପାଇଁ ‘ବରଜାନ୍’ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହାର ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଅରବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୟୁବିକ୍ ଫୁଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି।
- ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆବଶ୍ୟକତା: କତାର୍ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଫା କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।
- ମାଲିକାନା: ଏହି ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଧନ କତାର୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଅଂଶ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି।