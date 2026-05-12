ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଗଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୧୨ ଜଣ ଗୁରୁତର, ୧୨ଟି ବାଇକ ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜଳି ପାଉଁଶ
Rajgarh Petrol Pump Fire : ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଚୋର ସହରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସହର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୁନ୍ନାଲାଲ-ମୁନ୍ନାଲାଲ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସୋମବାର (୧୧ ମଇ) ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା?
ଘଟଣାଟି ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮:୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଥିଲା।
ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବାଇକ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ବାଇକ୍ଟିକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସେହି ବାଇକ୍ଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ବାଇକ୍କୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ କାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁର ଶିଖାରେ ଘେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁଝବୁଝ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହତଙ୍କ ସୂଚନା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁରୁଣା ପଚୋର ନିବାସୀ ବଳରାମ (ପିତା- କପିଳ ଗୁର୍ଜର) ଗୁରୁତର ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ପଚୋର, ଶାଜାପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋର ରେଫର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ପଚୋର ସହରରେ ଏବେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି।