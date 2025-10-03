(VIDEO)ଆକାଶ ହେଲା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ: ରିଫାଇନାରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓରେ କଏଦ ହେଲା ଧ୍ବଂସର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ

ରିଫାଇନାରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହୋଇଗଲା ଆକାଶ । ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

କାଲିଫର୍ନିଆ: ଗୁରବାର ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆମେରିକାର ପଶ୍ଚିମ ତଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଫାଇନାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଶେଭ୍ରନ୍‌ର ଏଲ୍ ସେଗୁଣ୍ଡୋ ରିଫାଇନାରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ନିଆଁ ଆକାଶକୁ ଉଠିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ କାଉଣ୍ଟି ସୁପରଭାଇଜର ହଲି ମିଚେଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାରଖାନାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଏହା ବହୁ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିପାରିଛି । ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୪୭ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ,…

Windows-10: ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ…

ଶେଭରାଁନ ରିଫାଇନାରୀରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି

ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍‌ର ଶେଭରାଁନ ରିଫାଇନାରୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2017ରେ, ପମ୍ପ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। NBC ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍‌ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପମ୍ପ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ପରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ​​ତାହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରିଫାଇନାରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିସାରିଛି । ନଭେମ୍ବର 2024 ରେ, ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ରିଫାଇନାରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏକ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ମଥୁରା ରିଫାଇନାରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ, ଚୀନର ସିନୋପେକ ଜେନହାଇ ରିଫାଇନାରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ।

You might also like More from author
More Stories

୪୭ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ,…

Windows-10: ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ…

Char Dham: ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ଚାରିଧାମ…

ହାରିବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ…

1 of 27,963