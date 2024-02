ଚିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ଚିଲିର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୪୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଘର ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଚିଲିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବୋରିକ୍ ଶନିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲଗାତାର ଭାବେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଚିଲିର ଅବସ୍ଥା ଲଗାତାର ଭାବେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଚିଲିକାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କାରୋଲିନା ଟୋହା କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ୯୨ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ୯୨ ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ୪୩,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିଲି ସରକାର ଶନିବାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ – ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ବୋରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ (୧୦୪ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନ୍ହାଇଟ୍) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବୋରିକ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଅତି କମରେ ୪୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ।

ହଜାର ହଜାର ଘର ଜଳିଯାଇଛି :-

ଚିଲିର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସାଧାରଣ ଘଟଣା । ଯେବେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ, ୧୦ କି ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ । ତାଜା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ହଜାର ହଜାର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମଗ୍ର ସହର ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।

