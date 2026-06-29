ପୁଣି ଫାଟିଲା AC, ଫ୍ଲାଟରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ, ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ

AC ଫାଟିବା ପରେ ଫ୍ଲାଟରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁଣି ଫାଟିଲା AC, ଜଳିଗଲା ଫ୍ଲାଟ। ନୋଏଡାର ଏକ ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର ୧୧୯ରେ ଥିବା ‘ଦି ଆରଣ୍ୟ’ ସୋସାଇଟିରେ ଘଟିଛି। ୨୧ ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା; ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କିପରି ମିଳେ ଚିକିରି,…

ବଦଳିଗଲା ସବୁ ନିୟମ, ଏଣିକି ୨୫ ଦିନରେ ମିଳିବ…

ନୋଏଡା ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସକାଳେ ଆରଣ୍ୟ ସୋସାଇଟିର ୨୧ତମ ମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ୬ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ (CFO) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଟରେ କେହି ଫସି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ କିପରି ମିଳେ ଚିକିରି,…

ବଦଳିଗଲା ସବୁ ନିୟମ, ଏଣିକି ୨୫ ଦିନରେ ମିଳିବ…

ଲୁଣ ଡବାରେ ୫ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ: ଦେଖନ୍ତୁ…

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଲର୍ଟ: ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ…

1 of 18,120