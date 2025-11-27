ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ୭ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ୪୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୩୦୦ ନିଖୋଜ
ହଂକଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାପରେ… କି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଜୁଆଡେ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ସିଆଡେ ନିଆଁ। ଆଉ ସେହି ନିଆଁର ଆଁରେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ସାରିଲେଣି ୪୪ ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକ।
ବୁଧବାର (୨୬ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଅପରାହ୍ନରେ ହଂକଂର ତାଇପୋରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ୪୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୩୦୦ ଜଣ ଏବେବି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ନିଆଁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାତଟି କୋଠାକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ରଏଟର୍ସ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ (FSD) କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ କୋଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନିଆଁର ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି।
FSD କହିଛି ଯେ ଏହା ବୁଧବାର (୨୬ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଦିନ ୨:୫୧ ମିନିଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩:୩୦ ମିନିଟରେ ଏହାକୁ ୪ ନମ୍ବର ଆଲାର୍ମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ହଂକଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲାର୍ମ) ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି:
ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରୁ ଧୂଆଁ କୁହୁଳି ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରର ତାଇ ପୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାହାରେ ଥିବା ବାଉଁଶ ଫାଉଣ୍ଡେଲିଂକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି।
ତାଇ ପୋ ହେଉଛି ହଂକଂର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ, ଯାହା ଚୀନର ପ୍ରମୁଖ ସହର ସେନଜେନ ସହିତ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ସ୍ତର ୫ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ।
ଘରେ ରହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ:
ଟାଏପୋ ଜିଲ୍ଲା ସହରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଅନେକ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଭାଗ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
୧୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା:
ପ୍ରାୟ ୧୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଂକଂରେ ସମାନ ସ୍ତର ୫ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏଥର କ୍ଷତି ବହୁତ ଅଧିକ। ଆହତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।