ରାଜଧାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଏକାଥରେ ଚାଲିଗଲା ୯ ଜୀବନ, ଅନେକ ଆହତ
New Delhi: ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛଅଟି ଫ୍ଲାଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଘଟଣାର ପୁରା କାହାଣୀ
ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛଅଟି ଫ୍ଲାଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଭୋର ୩:୪୭ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଖବର ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଆଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କୋଠାରେ ଆଠଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପୋଲିସର ବିବୃତ୍ତି
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ମେ ୩ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୩:୪୮ ରେ ବିବେକ ବିହାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିବେକ ବିହାରର SHO ଏବଂ ACP ଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ବିହାର ଫେଜ୍-I ରେ ଅବସ୍ଥିତ B-13 ଭାବରେ ନାମିତ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଏଯାବତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
ପୋଲିସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, କୋଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ୧୦ ରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର (GTB) ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ବାରଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ DDMA କର୍ମଚାରୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।