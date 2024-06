କୋଲକାତା: କୋଲକାତାର ଆକ୍ରୋପୋଲିସ ମଲ୍‌ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମଲ୍‌ରେ ବହୁ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦମକଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ଗାଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

#WATCH | West Bengal: Visuals from Kolkata's Acropolis Mall where a fire broke out. Several fire tenders on the spot. More details awaited pic.twitter.com/e5owCMwwiJ

— ANI (@ANI) June 14, 2024