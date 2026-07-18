ଚୀନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ: ୮ ମୃତ, ୩୪ ନିଖୋଜ; ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ
ଚୀନର ଚୋଙ୍ଗକିଂ ସହରରେ ଏକ ଭୟାବହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ସକାଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୩୪ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ବେଜିଂ: ଚୀନର ଚୋଙ୍ଗକିଂ ସହରରେ ଏକ ଭୟାବହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ସକାଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୩୪ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧,୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୦୮ ସମୟରେ ଚୋଙ୍ଗକିଂର ପେଙ୍ଗଶୁଇ କାଉଣ୍ଟିରେ ପାହାଡ଼ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପଥର ଓ ମାଟି ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୧୦ଟିରୁ ଅଧିକ ଆବାସିକ କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଅଘଟଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥଳର ୧ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ପାହାଡ଼ର ଭୂମି ଅସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସାମଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ତମ୍ବୁ, ଫୋଲ୍ଡିଂ ବେଡ୍ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ସାମିଲ ଅଛି, ତାହା ପଠାଯାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଜିଆଙ୍ଗ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି କାର୍ଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା।