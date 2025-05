ମେ ୭ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ମକଡ୍ରିଲ୍: ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୪୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ବର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମେ ୭ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ୨୪୪ଟି ବର୍ଗୀକୃତ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରୟାସ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା।

ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାହିଁକି: ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେଉଛି ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୫୯ ଟି ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୨୪୪ ଟିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି

ବର୍ଗ ୧: ୧୩ ଟି ସହର/ଜିଲ୍ଲା

ବର୍ଗ ୨: ୨୦୧ ଟି ସହର/ଜିଲ୍ଲା

ବର୍ଗ ୩: ୪୫ ଟି ସହର/ଜିଲ୍ଲା

ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା,” ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଛନ୍ତି।

Ministry of Home Affairs, Government of India has decided to organize Civil Defence Exercise and Rehearsal across the 244 categorized Civil Defence Districts of the country on 07.05.2025.

The conduct of the exercise is planned up to the village level. This exercise aims to… pic.twitter.com/BvkydYZCXL

— DD News (@DDNewslive) May 5, 2025