କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍, ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା ଦୁଇଗୁଣା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ
IPL ୨୦୨୬ ପରେ ବଢ଼ିଗଲା ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା।
ହେଲେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଭବ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ମାତ୍ର ୩୫ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ, ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ସିଜିନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା; ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ହାର ଦୁଇଗୁଣ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ୧.୧୦ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା।
ଯଦି ଆଜି ନିଲାମ ହୁଏ, ତେବେ ବୈଭବ ନିସନ୍ଦେହରେ ଅତି କମରେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ; ହେଲେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ।
ଏହି ସମୟରେ, ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତର ଏହି ‘ବିସ୍ମୟ ବାଳକ’ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଅନେକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଡବଲ ହେଲା ବୈଭବଙ୍କ ଫିସ୍:
ଶିଳ୍ପ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ।
ସେ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ରେଡ ବୁଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଡିଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି।
ସେ ଏବେ କେବଳ ଦେଶ ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଡିଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
IPL ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ଥିଲା:
ବୈଭବ IPL ୨୦୨୬ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ; ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ସହିତ ସେ MVP (ମୋଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି) ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ସିଜିନର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସିଜିନର ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏହି ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୬ଟି ଇନିଂସରେ ୭୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଶତକରୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ; ସେ ଏଲିମିନେଟରରେ ୯୭ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨ରେ ୯୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ସେ IPL ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ମୋଟ ୭୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ୨୦୧୨ ପରଠାରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ସେହି ସିଜିନରେ ୫୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।